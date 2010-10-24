Росія виплачує борг Україні за Чорноморський флот

На Чорноморському флоті Росії відповідно до рішень міністра оборони Російської Федерації і головнокомандувача ВМФ РФ почалося поетапне погашення заборгованості окремих підприємств за податками і платежами до бюджету і державних фондів України, а також із заробітної плати працівникам.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник групи інформаційного забезпечення - прес-секретар командувача ЧФ РФ, капітан першого рангу В’ячеслав ТРУХАЧОВ.

За інформацією офіцера, за результатами здійснених командуванням флоту заходів колектив "172-го окремого конструкторсько-технологічного бюро ЧФ" одержав замовлення на виконання робіт і відповідну авансову оплату, що дозволило почати погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України і із заробітної плати співробітникам.

В.ТРУХАЧОВ додав, що надходження коштів від Міністерства оборони Росії як розрахунок за держконтрактами за виконані роботи дозволило почати погашення заборгованості із заробітної плати за червень і липень поточного року перед працівниками "13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту", з урахуванням виплати податків і внесків до фондів України.

Що стосується "Будівельного управління Чорноморського флоту", то відповідно до вказівки міністра оборони Росії визначений інвестор боржника у частині погашення заборгованості із заробітної плати, яким є ВАТ "Головне управління облаштування військ МО РФ". Погашення заборгованості перед працівниками будівельного управління планується завершити до кінця 2010 року після реєстрації представництва "ГУОВ МО РФ" у Севастополі, повідомив В.ТРУХАЧОВ.

У групі інформаційного забезпечення ЧФ Росії також повідомили, що платежі підприємств Чорноморського флоту до бюджету і державних фондів України за 2009 рік становили 408,1 млн. грн., що на 17% більше, ніж у 2008 році, і на 65% більше, ніж у 2007 році.