Два місця в керівництві МВФ отримають країни, що розвиваються

Міністри фінансів країн "Великої двадцятки" досягли угоди про реформу Міжнародного валютного фонду.

Як передає Agence France-Presse, міністри фінансів країн G20 погодилися віддати два місця у виконавчій раді МВФ країнам, що розвиваються. Глава МВФ Домінік СТРОСС-КАН сказав журналістам, що ця реформа стане найбільшою в історії фонду.

За даними агентства Reuters, кількістьчленів виконавчої ради не збільшиться – їх, як і раніше, залишиться 24. Два місця представникам країн, що розвиваються, будуть виділені за рахунок європейських держав, які досі могли розпоряджатися вісьма-дев`ятьма місцями.

Зустріч міністрів фінансів країн "Великої двадцятки" відбувається в південнокорейському місті Кенджу. Цей захід є підготовкою до зустрічі членів G20 на найвищому рівні, яка запланована в Сеулі у листопаді.