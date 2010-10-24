«Шкода» врізалась у дерево: 1 загиблий, 2 поранених

Одна людина загинула і троє одержали травми в результаті зіткнення автомобіля з деревом сьогодні вночі у Сімферополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, в аварії загинув водій "Шкоди" - 23-річний житель Сімферополя.

Рятувальники деблокували двох дівчат і хлопця з понівеченого автомобіля. Постраждалих у тяжкому стані доставлено до лікарень міста.