«Шкода» врізалась у дерево: 1 загиблий, 2 поранених
13:46, 24 жовтня 2010Суспільство
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ДТП у Сімферополі
Одна людина загинула і троє одержали травми в результаті зіткнення автомобіля з деревом сьогодні вночі у Сімферополі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, в аварії загинув водій "Шкоди" - 23-річний житель Сімферополя.
Рятувальники деблокували двох дівчат і хлопця з понівеченого автомобіля. Постраждалих у тяжкому стані доставлено до лікарень міста.
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