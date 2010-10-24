Сомалійські пірати захопили танкер з двома українцями не борту
15:22, 24 жовтня 2010Суспільство
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Екіпаж складається з 17 осіб
Біля побережжя Східної Африки сомалійські пірати захопили танкер, у складі екіпажа якого двоє українців.
Про це повідомляється в заяві відділу боротьби з піратством Євросоюзу, передає Бі-Бі-Сі.
Озброєні люди з двох невеликих човнів захопили танкер, який йшов під сінгапурським прапором, з вантажем рідкого газу.
Танкер вийшов з кенійського порту Момбаса і прямував до Сейшельських островів.
Екіпаж танкера складається з 17 чоловік - капітана з Німеччини, двох українців і 14 філіппінців.
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