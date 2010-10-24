Сомалійські пірати захопили танкер з двома українцями не борту

Біля побережжя Східної Африки сомалійські пірати захопили танкер, у складі екіпажа якого двоє українців.

Про це повідомляється в заяві відділу боротьби з піратством Євросоюзу, передає Бі-Бі-Сі.

Озброєні люди з двох невеликих човнів захопили танкер, який йшов під сінгапурським прапором, з вантажем рідкого газу.

Танкер вийшов з кенійського порту Момбаса і прямував до Сейшельських островів.

Екіпаж танкера складається з 17 чоловік - капітана з Німеччини, двох українців і 14 філіппінців.