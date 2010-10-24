У Феодосії військовослужбовцю поїздом відрізало ноги

У Феодосії військовослужбовець, житель Черкаської області потрапив під поїзд і лишився обох ніг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, нещасний випадок стався на залізничній колії біля військової частини. Інформація про НП надійшла до рятувальників сьогодні рано вранці.

18-річного хлопця доставлено до травматологічного відділення лікарні. Його стан оцінюється медиками як тяжкий.

Обставини події з`ясовуються.

Крім того, напередодні ввечері у Сімферопольському районі електричка «Сімферополь-Новоолексіївка» збила 36-річного чоловіка, залишивши його без лівої руки і гомілки.

Постраждалий, місце проживання якого встановлюється, перебуває у тяжкому стані в лікарні.