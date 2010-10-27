Тимошенко прогнозує знищення української авіагалузі

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що створення спільного підприємства між російською Об`єднаною авіабудівною корпорацією та українським державним авіабудівним концерном "Антонов" призведе до знищення вітчизняної авіаційної галузі.

Про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції в Житомирі, повідомляє її персональний сайт.

"Українські підприємства проектують та будують літаки, мають ринки збуту. Сьогодні ми підписуємо угоду про спільне підприємство, і я переконана, що після цього у нас, по суті справи, нічого не залишиться. Ми будемо просто міноритарними акціонерами в чужому щасті", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві буде підписано угоду про створення спільного підприємства між російською Об`єднаною авіабудівною корпорацією (ОАК) і українським державним авіабудівним концерном “Антонов”. Про це заявив міністр промислової політики України Дмитро КОЛЄСНІКОВ. Він зазначив, що після підписання угоди узгоджуватиметься статут, а також капітал спільного підприємства.