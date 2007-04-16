У Києві торгують підробленими талонами на бензин

ТОВ “ТНК-ВР Україна” попереджує про факти шахрайства з талонами на пальне в Києві.

Як повідомили УНІАН у департаменті з реклами і PR ТОВ "ТНК-ВР Україна", зокрема, на початку квітня в Києві активізувалися шахраї, які реалізовують підроблені талони на пальне ТНК.

Основним місцем продажу фальсифікованих документів вибрано майданчики біля столичних кінотеатрів, ринків і торгових центрів. Шахраї пропонують придбати, зокрема, талони на бензин А-95 за ціною 3 грн./літр.

На підроблених талонах зображений спотворений логотип ТНК, вказано реквізити гарячої лінії ТНК, талон завірений печаткою ТОВ «СМАРТ Лтд», код 20880787.

Компанія СП ТОВ «Кершер», яка володіє і управляє мережею автозаправних комплексів (АЗК) ТНК у Києві, змушена заявити, що ТОВ «СМАРТ Лтд» не має жодного стосунку до Групи компаній «ТНК-ВР Україна» і не має права реалізовувати паливні талони для придбання нафтопродуктів в мережі АЗС ТНК.

Крім того, СП ТОВ «Кершер» не пропонує на продаж будь-яких паливних талонів і не приймає їх як оплату за нафтопродукти на власних автозаправних комплексах ТНК у Києві.

Довідка УНІАН. СП ТОВ «Кершер» входить до Групи компаній «ТНК-ВР Україна». Компанія володіє і управляє 6 автозаправними комплексами під брендом ТНК у місті Києві.