Зоопаркам потрібні нові закони

Землі Київського зоопарку не передаватимуть інвесторам під забудову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив новопризначений директор Київського зоопарку Олексій ТОЛСТОУХОВ.

Відповідаючи на запитання журналістів, він спростував чутки про те, що нібито частина землі зоопарку відійде певним інвесторам під забудову.

"Поки я буду директором Київського зоопарку - жодна частина його землі нікуди не відійде", - підкреслив О.ТОЛСТОУХОВ.

Крім того, він повідомив, що наступного року заплановано провести капітальний ремонт 8 об`єктів та замінити котли в котельні зоопарку.

Оцінюючи стан зоопарку на 15 жовтня, коли його було призначено директором, О.ТОЛСТОУХОВ зазначив, що звіринець перебував не в найкращому стані.

"Зоопарк був у не дуже задовільному стані. За останні 5-6 років капітального ремонту майже не було", - повідомив О.ТОЛСТОУХОВ.

Крім того, він заявив, що ветеринари у зоопарку використовували не ліцензовані в Україні препарати для введення тварин у наркоз.

"Препарати, які для цього використовуються в Україні, не ліцензовані", - сказав О.ТОЛСТОУХОВ.

При цьому він зауважив, що без таких препаратів неможливо проводити необхідні обстеження диких тварин.

"Тигр - це не сільськогосподарська тварина, до нього не можна спокійно підійти і зробити необхідні аналізи, щоб знати про його стан. Для цього необхідно ввести його в наркоз", - пояснив О.ТОЛСТОУХОВ.

За його словами, щоб ветеринари могли ефективно працювати, необхідно змінювати законодавство.

"Для того, аби це все привести до відповідності, необхідно готувати нову законодавчу базу для зоопарків в Україні", - підкреслив О.ТОЛСТОУХОВ.

Як повідомляв УНІАН, старший син міністра Кабінету міністрів Анатолія ТОЛСТОУХОВА Олексій здобув посаду генерального директора Київського зоопарку з 15 жовтня.

Тривалий конфлікт навколо Київського зоопарку загострився в першій половині цього року після смерті кількох тварин. Організації захисту тварин назвали причиною смерті неправильний догляд і врешті домоглися відставки колишнього директора.