Голубченко привів до Київського зоопарку сина Толстоухова

Заступник голови Київської міської адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО вчора офіційно представив колективу Київського зоопарку нового директора - Олексія ТОЛСТОУХОВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичного зоопарку.

У ході представлення А.ГОЛУБЧЕНКО пообіцяв, що київська влада робитиме все необхідне, щоб зоопарк якомога раніше став кращим як в Україні, так і в Європі. КМДА розраховує на активну підтримку уряду, сказав він, зазначивши, що на розвиток зоопарку в 2011 році передбачено бюджетне фінансування в розмірі 12-15 млн. грн.

Торкнувшись питання безпосередньо кадрових змін, А.ГОЛУБЧЕНКО заявив, що міська влада не могла не відреагувати на гостроту конфлікту, що виник навколо столичного зоопарку. Щодо дій попереднього керівництва чиновник, зокрема, сказав: «Наша справа – займатися господарством, а зі Світланою БЕРЗІНОЮ хай розбираються відповідні органи: КРУ і прокуратура».

Як повідомляв УНІАН, відповідно до розпорядження Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, О.ТОЛСТОУХОВ обіймає посаду генерального директора Київського зоопарку з 15 жовтня.

У цьому ж розпорядженні мера зазначається, що Світлану БЕРЗІНУ переведено з посади гендиректора Київського зоопарку на посаду директора комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин».

Олексій ТОЛСТОУХОВ, який є старший сином міністра Кабінету міністрів Анатолія ТОЛСТОУХОВА, раніше вже працював у зоопарку в.о. директора чотири місяці - до приходу С.БЕРЗІНОЇ.

Розмови про необхідність звільнити С.БЕРЗІНУ почалися після смертей тварин у зоопарку. Так, 26 квітня в Київському зоопарку помер індійський слон Бой, а 26 травня померла верблюдиця Майя. Крім того, 30 травня в зоопарку загинула самка бізона Вія. Пізніше в звіринці загинули самка гаяла Туай, ведмідь Соломон, шимпанзе Джоні та відразу три пінгвіни.

Як стверджують зоозахисні організації, причина смертей тварин - неправильний догляд.