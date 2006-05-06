Призначено заступників голови Київського міжобласного апеляційного господарського суду

Посади зайняли В.Поліщук і О.Лобань

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Володимира ПОЛІЩУКА на посаду заступника голови Київського міжобласного апеляційного господарського суду. Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, указ підписано відповідно до частини п`ятої статті 20 Закону України «Про судоустрій України». Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Олександра ЛОБАНЯ на посаду заступника голови Київського міжобласного апеляційного господарського суду. Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, указ підписано відповідно до частини п`ятої статті 20 Закону України «Про судоустрій України».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter