НРУ: Ладижинська ТВК підписала незаповнені протоколи

На Вінниччині територіальна виборча комісія підписала незаповнені протоколи результатів виборів.

Як повідомила голова Ладижинської міської організації НРУ Ніна БУРЛАЧЕНКО, станом на 22:00 Ладижинська міська територіальна виборча комісія, не отримавши протоколи з виборчих дільниць, у повному складі підписала незаповнені протоколи результатів виборів.

Таким чином, зазначає прес-служба НРУ, порушено ст. 77 Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Представники від Народного Руху України звернулися з заявою про порушення законодавства у прокуратуру та міліцію, на місце події прибув прокурор м. Ладижин і працівники міліції.