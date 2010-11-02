Янукович підписав указ про 20-у річницю Незалежності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав указ про відзначення у 2011 році 20-ї річниці Незалежності України.

Як ідеться в указі від 1 листопада, текст якого розміщено на сайті глави держави, таке рішення Президент ухвалив з метою забезпечення гідного відзначення у 2011 році 20-ї річниці Незалежності України, консолідації суспільства в ім`я процвітання держави, благополуччя і добробуту українського народу, а також сприяння підвищенню позитивного міжнародного іміджу України.

В.ЯНУКОВИЧ вважає належну організацію відзначення на державному рівні 20-ї річниці Незалежності України одним із пріоритетних завдань органів виконавчої влади у 2011 році.

Президент доручив утворити Координаційну раду з питань підготовки та відзначення 20-ї річниці Незалежності України, яку сам очолив, та затвердив її персональний склад.

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Кабінету міністрів доручено розробити і затвердити у тримісячний строк план заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці Незалежності України, передбачивши в ньому, зокрема:

- проведення 23 серпня 2011 року - у День Державного прапора України - урочистих заходів у місті Києві та інших населених пунктах;

- організацію науково-просвітницьких заходів, присвячених історії становлення й утвердження державних символів України, а також спрямованих на вивчення їхнього значення та ролі у процесі державотворення і діяльності держави, формування правової культури громадян у ставленні до державної символіки;

- організацію і проведення у серпні 2011 року у Києві урочистих заходів з нагоди 20-ї річниці Незалежності України за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатського та дипломатичного корпусу, громадських та релігійних організацій, політичних партій, української діаспори, а також делегацій з усіх регіонів України;

- проведення 24 серпня 2011 року параду військ на честь 20-ї річниці Незалежності України у столиці України – місті-герої Києві, містах-героях Керчі, Одесі, Севастополі та містах, де розташовані штаби оперативних командувань та видів Збройних сил України;

- покладання квітів у Києві та інших населених пунктах до пам`ятників видатним діячам українського державотворення, борцям за незалежність, воїнам, полеглим за свободу України;

- проведення у Києві міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 20-й річниці Незалежності України, відповідних наукових конференцій та круглих столів в інших населених пунктах, видання їхніх матеріалів;

- організацію науково-просвітницьких та інших тематичних заходів, присвячених 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні;

- створення експозиції «Україна і світ» у Національному музеї історії України;

- проведення у навчальних закладах тематичних заходів, зокрема, організацію серед учнів і студентів всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт, присвячених 20-й річниці Незалежності;

- сприяння проведенню в рамках підготовки до відзначення 20-ї річниці Незалежності України міжрегіональних громадських форумів, зустрічей представників молодіжних організацій з різних регіонів, інших громадських, передусім молодіжних акцій, спрямованих на зміцнення єдності держави та консолідацію суспільства;

- започаткування видання антології української літератури від найдавніших часів до сьогодення, передбачивши передачу частини тиражу бібліотекам та навчальним закладам України, насамперед тим, які розташовані у сільській місцевості;

- проведення культурно-мистецьких заходів та акцій, присвячених 20-й річниці Незалежності України, зокрема міжрегіональних обмінів професійними та аматорськими творчими колективами;

- організацію всеукраїнських і регіональних тематичних виставок досягнень галузей господарства, освіти, науки, культури тощо;

- проведення всеукраїнського огляду міст і населених пунктів щодо благоустрою, підтримання громадського порядку;

- підготовку циклу пізнавальних документальних фільмів та радіопередач про історію українського державотворення, зокрема, у період з кінця 80-х років XX століття до сьогодення та їхній показ на загальнонаціональних каналах телебачення;

- організацію у Києві та інших населених пунктах тематичних виставок фото- та архівних документів, присвячених історії українського державотворення, становленню та утвердженню державних символів України;

- проведення інформаційної кампанії з підвищення позитивного іміджу України у світі, передбачивши, зокрема, випуск іноземними мовами книг, буклетів із матеріалами про Україну, відповідної рекламної відеопродукції та розповсюдження їх в іноземних державах, в Інтернеті;

- забезпечення розроблення та виготовлення пам`ятного ювілейного знака «20 років Незалежності України»;

- карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної монети на відзнаку 20-ї річниці Незалежності України;

- випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 20-й річниці Незалежності України, та здійснення спецпогашення поштової марки;

- проведення 1 грудня 2011 року у Києві урочистостей за участю керівництва держави, а також у листопаді – грудні 2011 року просвітницьких та інших тематичних заходів з нагоди 20-ї річниці всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення Незалежності України 1 грудня 1991 року.

Також уряду доручено опрацювати та внести до 1 грудня 2010 року пропозиції щодо проведення напередодні Дня незалежності України у Києві міжнародного форуму, присвяченого 20-й річниці Незалежності, і здійснити в установленому порядку фінансування видатків на організацію та проведення заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці Незалежності України.

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Міністерству закордонних справ, окрім іншого, доручено підготувати та направити звернення до ООН, Європейського парламенту щодо ініціювання проведення в цих організаціях Днів України та інших заходів, спрямованих на підвищення позитивного іміджу України у світі; забезпечити разом з іншими центральними органами виконавчої влади організацію та проведення фестивалю українців світу; вжити заходів щодо проведення в іноземних державах за участю української громадськості за кордоном Днів України, інших тематичних заходів, присвячених 20-й річниці Незалежності України, іншим історичним подіям, пов`язаним з історією міжнародного визнання України незалежною державою.