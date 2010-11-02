Кернес заявляє, що комп’ютер у виборчкомі Харкова відремонтовано

Виконуючий обов’язки Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС заявляє, що комп’ютер у міській виборчій комісії відремонтовано і його поломка не вплинула на результати підрахунку голосів.

Так Г.КЕРНЕС прокоментував УНІАН повідомлення в деяких ЗМІ про те, що в Харківській міській виборчій комісії згорів комп`ютер з результатами голосування, внаслідок чого була знищена інформація за останні три з половиною години роботи.

За словами Г.КЕРНЕСА, після повідомлень в інтернеті він одразу зателефонував до міської виборчої комісії, де відповіли, що «робота комп’ютера відновлена» і це «не впливає на результати».