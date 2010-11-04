Вінницька МВК відмовляється надати результати виборів

Вінницька міська виборча комісія сьогодні на своєму засіданні ухвалила рішення вивести журналістів із зали засідань у супроводі міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, о 16.00 журналісти місцевих і центральних ЗМІ прийшли до міськвиборчкому, щоб отримати офіційну інформацію про результати оброблених протоколів.

Спочатку журналісти звернулися до заступника голови міськвиборчкому Миколи СТАНКЕВИЧА, який спочатку відмовився взагалі спілкуватися з представниками ЗМІ, а згодом намагався закрити перед журналістами двері комісії і виштовхнути їх із приміщення. Він навіть перевернув стіл, щоб міліція втрутилася у ситуацію і допомогла йому ухилитись від відповідей. Однак співробітники міліції, на очах яких все це відбувалося, не відреагували на ці події.

Після цього заступник голови міськвиборчкому став виправдовуватися, заявивши, що він не володіє інформацією про хід підрахунку голосів, оскільки він займається організацією прийому виборчої документації. На прохання журналістів викликати до преси голову виборчої комісії, М.СТАНКЕВИЧ зазначив: "Зараз голова комісії веде засідання комісії і не може відповісти на запитання".

На запитання, чому журналісти не можуть отримати поточну інформацію про хід виборчого процесу він заявив, що "жодна телекомпанія чи газета не зверталася до комісії із проханням надати таку інформацію", не беручи до уваги той факт, що усне звернення журналіста також є запитом.

Згодом до журналістів таки вийшов голова міської виборчої комісії Дмитро ШЕВЧУК, який повідомив лиш, що комісія не підраховувала проміжних результатів виборів і буде оприлюднювати лише остаточні результати.

Журналісти вирішили взяти участь у засіданні Вінницької міської виборчої комісії, яке відбувалося на третьому поверсі у залі засідань міськради. Піднявшись туди і зареєструвавшись у секретаря комісії, представники ЗМІ очікували почути хоча б якусь інформацію про хід підрахунку голосів.

Однак Д.ШЕВЧУК оголосив всім, що відповідно до статті 79 закону "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів" остаточні результати виборів оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації не пізніше, як на п’ятий день з моменту встановлення результатів виборів. "Другого тут не передбачено. Покажіть мені закон, за яким ми повинні вам що-небудь повідомляти?" - звернувся голова комісії до журналістів.

На зауваження, що журналісти мають право бути присутніми на засіданні комісії, більше того, у даному випадку, відповідно до закону "Про інформацію" журналісти мають право безперешкодно отримувати будь-яку інформацію, яка має суспільно важливе значення, а перешкоджання у цьому несе за собою кримінальну відповідальність відповідно до ст. 171 Кримінального кодексу України, Д.ШЕВЧУК зазначив, що усне звернення журналістів до представників комісії не є офіційним зверненням, тому ніхто нічого повідомляти представникам ЗМІ не збирається.

Після цього, заступник голови міськвиборчкому М.СТАНКЕВИЧ запросив до зали близько десяти представників дільничних комісії, які почали кричати, що вони вже по кілька діб не сплять, і журналісти заважають їм здавати виборчі протоколи міській комісії. "Я хочу звернутися до представників виборчих комісій: чи звертались до вас представники ЗМІ, щоб отримати інформацію про вибори?" – сказав М.СТАНКЕВІЧ.

“Ні”, – хором відповіли представники ДВК.

"Повторіть ще раз голосніше", – наказав М.СТАНКЕВИЧ, і члени ДВК виконали цей наказ керівника.

Після цього голова комісії запропонував проголосувати за виведення журналістів із зали.

"Шановні члени комісії, представники ЗМІ заважають нам вести засідання. Тому я вважаю за необхідне викликати співробітників міліції, щоб вони вивели з зали журналістів. Хто “за”?" – запитав Д.ШЕВЧУК. Це рішення одностайно підтримали не члени міської виборчої комісії, яких у залі було не більше п’яти, а усі представники дільничних комісій, яких завели до зали.

Як повідомлялося, Вінницька міська виборча комісія відмовляється надавати офіційні результати оброблених протоколів.