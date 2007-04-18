Миліція отримала від Цушка ще 10 діб посиленого режиму

Міліція нестиме охорону громадського порядку в посиленому режимі в Києві ще 10 діб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України, начальник Головного штабу МВС України Сергій ПОПКОВ.

За його словами, це передбачено відповідним наказом міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА у зв’язку з політичними акціями. «Для того, щоб забезпечити якісний порядок», - сказав С.ПОПКОВ.

При цьому він зазначив, що сьогодні спливає термін несення охорони порядку співробітниками міліції в посиленому режимі, який тривав 15 діб, по всій території України.