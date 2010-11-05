На Житомирщині виявили вогнище сказу: госпіталізували 14 людей

У Житомирській області у Любарську району лікарню через виявлене вогнище сказу госпіталізовано 14 людей, повідимов УНІАН працівник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, двох хворих на сказ тварин (корову і телицю) було виявлено наприкінці жовтня у селі Кутище Любарського району у двох різних домогосподарствах.

До Любарської райлікарні госпіталізували для профілактики захворювання і введення сироватки проти сказу 14 осіб, що контактували із хворими тваринами.