В Україні забуксувала "земельна амністія"

На сьогоднішній день в Україні в рамках "земельної амністії" (безкоштовне оформлення у власність присадибних земельних ділянок за спрощеною схемою) оформлено 1,07 мільйона державних актів на ділянки, повідомляє сайт Недвижимость з посиланням на портал Building і дані Державного комітету України із земельних ресурсів.

Зокрема, за даними Держкомзему, на кінець жовтня ц.р. в органах місцевого самоврядування перебувають заяви 3,146 мільйона громадян на безоплатне оформлення землі і видачу державних актів.

На початку року Юлія Тимошенко, яка посідала тоді посаду прем`єр-міністра, заявляла, що "земельною амністією" скористалися близько мільйона українців. За її словами, за три-чотири місяці 2010 року мають бути видані всі 6,5 мільйона державних актів на землю.

"Земельна амністія", про яку було оголошено 5 серпня 2009 року (Постанова КМ №844), припускає відміну тривалої процедури видачі державних актів на землю, коли потрібно було зібрати до 60 документів для оформлення прав власності на ділянки, а також заборонено стягувати плату з фізичних осіб-резидентів за оформлення і видачу державних актів про право власності на землю.