Тимошенко в Черкасах поставила рекорд із роздачі землі

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вручила понад 7 тисяч безкоштовно оформлених актів на право власності на земельні ділянки мешканцям міста Золотоноша та Золотоніського району Черкаської області.

Про це повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

«Це рекордна кількість земельних актів. Ми такі рекорди ставимо по всій країні. Ми будемо продовжувати цю програму і за три – чотири місяці ми її завершимо», – заявила глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що завдяки діям уряду вдалося побороти злочинну схему, яка діяла у питаннях видачі земельних актів громадянам України. Вона відзначила, що раніше для того, щоб отримати державні акти з правом власності на землю треба було пройти через безкінечні поклоніння чиновникам, хабарі і приниження: «Це було знущанням над життям людини». Але, як наголосила прем’єр-міністр, сьогодні цю схему уряд змінив.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на даний момент видано один мільйон актів по всій країні: «І ми послідовно продовжуємо цю роботу».