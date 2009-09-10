Експерти вважають, що уряд не виконає обіцянку про акти на землю

Уряд не зможе виконати свою обіцянку і до кінця року безкоштовно видати акти на землю всім, хто ще не встиг закріпити своє право на власність. Водночас таке популістське рішення призводить до величезної кількості проблем як зараз, так і в майбутньому. Такого висновку дійшов тижневик «Коментарі:».

Приміром, вказує видання, у багатьох людей у сільській місцевості немає на руках рішення про передачу у власність земельної ділянки, виданого відповідно до Декрету 1992 року про приватизацію земель (саме для таких технічна документація виготовлятиметься безкоштовно), але вони все одно йдуть до рад, вимагаючи видати акт. Якщо ж у громадян і є рішення, то часто в них зазначено цільове призначення землі у вільній формі, а постановою чітко визначено, що безкоштовно видається акт тільки за двома призначеннями. Ще більше проблем буде з вимірюванням і визначенням реальної площі приватизованих у 90-ті ділянок. Зараз, за даними «Коментарів:», у 50% випадках реальний розмір ділянки не відповідає записаному в документах про передачу землі у приватну власність. Змінилася навіть одиниця виміру — якщо раніше розмір ділянки зазначали в га, то зараз у квадратних метрах.

За розрахунками місцевих експертів, опитаних виданням, видати держакти на землю в такий стислий термін неможливо. В одній з областей на початку вересня підрахували, що відповідно до постанови уряду до кінця року може виникнути необхідність виготовити близько 190 тис. держактів. Навіть якщо один співробітник зможе за день забезпечити знімання 25 земельних ділянок (що практично нереально), то для виконання всього обсягу робіт до кінця року необхідно 86 фахівців із відповідною технікою, тоді як у штаті є тільки 18.

В іншій області, де необхідно виготовити приблизно 300 тис. актів, розрахували, що крім співробітників їм необхідно ще близько 150 комп’ютерів і стільки ж принтерів, а також приміщення, де все це можна буде розмістити.

Як відзначає видання, уряд усвідомлює, який обсяг робіт необхідно проробити. Зокрема, кількість співробітників Держкомітету із земельних ресурсів вирішено збільшити на 100 осіб — до 335, а штат підзвітних йому територіальних органів - на 4 тис. Однак миттєво набрати стільки працівників не вийде. Навіть процедурно необхідний місяць, щоб оголосити й провести конкурс на займання вакантної посади держслужбовця. До того ж, мало хто з фахівців погодиться перейти на тимчасову роботу, а залучати приватні структури до вирішення поставленого завдання земельним органам заборонили. Натомість, зауважують «Коментарі:», фахівцям приватних компаній пропонують «тимчасово» за трудовим договором перейти на чотири місяці на роботу в держструктуру, а керівництву приватних компаній настійно рекомендують на цей час таких співробітників відправити у відпустку за свій рахунок.

Як пояснив «Коментарям:» Леонід НОВАКОВСЬКИЙ, експерт Асоціації міст України із земельних питань, обіцяні урядом кошти - 5,9 млрд. грн. - поки не надійшли. А вони ще повинні бути розподілені й відправлені через казначейство в органи земельних ресурсів різних рівнів.

За інформацією видання, 11 вересня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО особисто зустрінеться з усіма начальниками центральних і регіональних земельних відомств.

За оцінками експертів, в Україні близько 7 млн. осіб мають неоформлене державним актом право власності на землю.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою від 5 серпня ц. р. затвердив Порядок безплатного оформлення і видачі громадянам України в 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки.

Згідно з документом, забороняється стягування з громадян України плати за оформлення і видачу державних актів на право власності на земельні ділянки і надання додаткових і супутніх послуг з розробки документації із землеустрою, а також будь-яких інших платежів, зокрема внесків в добродійні та інші фонди.

Для отримання держакту громадянин звертається із заявою про видачу акту до представника територіального органу Держкомзему. Оплата робіт і послуг, пов`язаних з оформленням і видачею держактів, здійснюється замовником за рахунок коштів державного бюджету.

Уряд також вирішив збільшити граничну чисельність працівників Держкомзему до 335 одиниць і підлеглих йому територіальних органів до 14374 одиниць з метою забезпечення безплатного оформлення і видачі громадянам держактів, проведення інвентаризації земель, ведення державного земельного кадастру, розмежування земель державної і комунальної власності.

Згідно з постановою, Держкомзем має подати впродовж місяця до Кабміну пропозиції щодо спрощення і здешевлення процедури виготовлення і узгодження документації із землеустрою, необхідної для ухвалення органами місцевої влади рішень про передачу у власність громадянам України земельних ділянок.

За інформацією Державного комітету України із земельних ресурсів, станом на 1 серпня 2009 року в Україні оформлено 95,4% (6,498 млн.) державних актів на право власності на землю від кількості чоловік, які одержали сертифікати на право на земельну частку (пай).