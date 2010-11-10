Азаров: макропоказники на 2011 рік, уже ясно, будуть іншими

Макропоказники економічного розвитку України на 2011 рік буде переглянуто після ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу.

«Макропоказники, які були прийняті чотири місяці тому, буде переглянуто. Але зараз їх немає сенсу перезатверджувати, оскільки ми очікуємо ухвалення Податкового кодексу, який визначить прибуткову частину бюджету. І тоді одночасно ми й переглянемо макроекономічні показники, які, як зараз вже ясно, будуть дещо іншими», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, уряд, за попередніми прогнозами Міністерства економіки за серпень ц.р., планував, що зростання ВВП у 2011 році становитиме 4,5%, номінальний ВВП становитиме 1 трлн. 253 млрд. грн. Інфляція в 2011 році очікувалася на рівні 10-10,8%, дефіцит бюджету держсектора (з урахуванням бездефіцитності НАК «Нафтогаз України») – 3%.

Водночас, голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО, у свою чергу, заявив, що затвердження основних принципів грошово-кредитної політики на 2011 рік стане можливим після ухвалення Податкового кодексу й Державного бюджету наступного року.