У Донецькій ОДА вважають Податковий кодекс позитивним документом

У Донецькій обласній держадміністрації називають підготовлений чинним урядом Податковий кодекс «позитивним документом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови Донецької обласної держадміністрації Сергій ДЕРГУНОВ.

«Я не думаю, що запровадження Податкового кодексу вб`є малий і середній бізнес. Це позитивний документ, якого чекали », - сказав заступник голови ОДА.

За його словами, «неправильно, коли податкове законодавство розкидано по дуже багатьом законам». «Все має ідентифікуватися. Я вважаю, що ухвалення такого документа - це позитивний момент», - додав С.ДЕРГУНОВ.

На підтвердження своїх слів він повідомив, що особисто брав участь в обговоренні проекту цього документа. «Я особисто брав участь в області у чотирьох круглих столах, де активно велося обговорення проекту Податкового кодексу, у двох дуже представницьких нарадах, зокрема, з представниками інших областей, в яких брав участь голова Податкової адміністрації, міністр фінансів України», - сказав С.ДЕРГУНОВ .

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку підприємці протестували проти ухвалення нового Податкового кодексу, розробленого чинним урядом.

В акції протесту, яка проходила біля будівлі Донецької облдержадміністрації, взяли участь понад 200 осіб, що займаються приватним підприємництвом.

Мітингувальники вимагали «відхилити проект Податкового кодексу №7101-1, скасувати додаткові пенсійні внески підприємцям за себе, зменшити ставку єдиного соціального внеску» тощо.

Присутні виступали проти «знищення малого та середнього бізнесу в Україні», що, на їхню думку, неминуче станеться у разі ухвалення Податкового кодексу в запропонованій редакції.