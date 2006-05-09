У Києві тривають урочистості з нагоди Дня Перемоги

У місті-герої Києві розпочалися урочисті церемонії покладання вінків до пам`ятників героям Великої Вітчизняної війни. Президент України Віктор ЮЩЕНКО, делегації ветеранів, військовослужбовці збройних сил країни поклали живі квіти до могили Невідомого солдата в парку Слави на Дніпровській кручі.

Головна вулиця міста - Хрещатик готова до святкового ходи і військового параду. Колону ветеранів очолить глава держави. Потім торжества перенесуться до меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни".

Київ у перший же день війни було піддано масованому бомбардуванню фашистською авіацією. Десятки тисяч киян пішли за мобілізацією до Радянської армії. У самому місті до середини липня 1941 року було створено 13 винищувальних батальйонів і 19 загонів народного ополчення, а навколо Києва 160 тисяч громадян будували оборонні споруди.

Разом з радянськими військами вони 72 дні героїчно обороняли місто, біля стін якого гітлерівці втратили близько 100 тисяч чоловік. Під час окупації фашисти винищили більш як 200 тисяч жителів Києва, ще близько сотні тисяч були відправлено на примусові роботи до Німеччини.

Місту було завдано величезного збитку - зруйновано і знищено понад 800 заводів і фабрик, 940 громадських споруд, 40 відсотків всієї житлової площі, на руїни перетворився Хрещатик. До моменту звільнення Києва в листопаді 1943 року в ньому залишалося 176 тисяч жителів - п`ята частина довоєнного населення міста.

У запеклих боях за Київ, що тривали близько півтора місяця, і при форсуванні Дніпра загинули більш як 400 тисяч радянських солдатів і офіцерів.