Яценюк поїде оновлювати діалог між Україною і США

30 квітня-1 травня відбудеться візит міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА до США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні під час свого виступу перед студентами і викладачами Інституту міжнародних відносин.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що цей візит “привнесе оновлення політичного діалогу між Україною і США”.

Під час візиту, за словами глави МЗС, буде презентовано «дорожню карту» подальшого розвитку двосторонніх відносин, яка включатиме як політичну, так і економічну складову.

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що після свого призначення на посаду міністра закордонних справ він спланував свої закордонні візити таким чином, щоб спершу відвідати Брюссель, потім Москву і після цього - США.