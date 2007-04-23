Станція метро “Шулявська” через пожежу працювала півтори години без зупинок

Більш як півтори години не працювала на посадку і висадку пасажирів станція метро “Шулявська” в Києві через пожежу на ринку «секонд-хенд» біля цієї станції.

Як повідомив УНІАН оперативний черговий в Головному управлінні МНС в м. Києві, потяги не зупинялися на цій станції з 19.28 до 21.04.

За інформацією Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Києві, пожежу було ліквідовано о 21:09.

Як повідомляв УНІАН, пожежа виникла сьогодні близько 19:30. Їй було привласнено найвищий ступінь складності. У гасінні вогню брали участь 24 пожежні машини. В цілях безпеки проводилася евакуація людей зі станції метро. Вогонь пошкодив близько 800 квадратних метрів торгових павільйонів ринку «секонд-хенд», розташованого поряд з метро.

Постраждалих від пожежі немає, станція метро вже працює на вхід і на вихід.

Підрозділи пожежної охорони заливають територію ринку водою, щоб усунути останні вогнища пожежі.

У районі станції метро "Шулявська" сильна задимленість. Рух по проспекту Перемоги відкритий тільки у напрямку центру міста. Як заявив журналістам заступник керівника Головного управління МНС в Києві Олександр МУЗИЧЕНКО, на його думку, рух по шляхопроводу біля станції метро "Шулявська" буде відновлений до ранку. Він повідомив, що потерпілих немає. Шість чоловік було евакуйовано з кафе, яке знаходиться в наземній будівлі станції метро на другому поверсі.

У прес-службі ГУ МНС в Києві поки не повідомляють про можливі причини виникнення пожежі.

Поряд із станцією метро "Шулявська" розташований найбільший ринок “секонд-хенду» в Києві. З осені минулого року на декількох його ділянках відбулося близько 5 пожеж. Постраждав шляхопровід, що проходить над ринком.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2006 року на цьому ринку відбулася велика пожежа, в результаті якої згоріли біля півсотні торгових павільйонів і були істотно пошкоджені мостові опори. Торговці вважають це підпалом, адже хвиля пожеж тоді прокотилися багатьма ринками вживаних речей.

У січні 2007 року адміністрація ринку знову одержала анонімні погрози про підпал “секонд-хенду”.