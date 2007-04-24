Віктор Ющенко завтра проведе відкритий урок в одній із шкіл Київщини

25 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Київської області. Поїздка відбудеться в рамках регіонального туру, який розпочався у березні 2007 року і був перерваний у зв`язку з політичною ситуацією в країні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Київська область стане п`ятою, яку Президент планує відвідати у рамках регіонального туру. Робочі поїздки до Вінницької та Хмельницької областей, які були заплановані раніше і не відбулися відповідно 13 та 19 квітня, обов`язково відбудуться, як тільки у графіку Президента з`явиться така можливість, відзначає прес-служба.

Під час робочої поїздки В.ЮЩЕНКО ознайомиться з умовами навчання у Мар’янівській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів.

В.ЮЩЕНКО проведе відкритий урок для учнів 9–11 класів на тему «Україна – європейська держава». Прямий урок транслюватиметься в прямому ефірі на загальнонаціональних каналах.

Також планується, що напередодні роковин Чорнобильської трагедії Президент України візьме участь у церемонії відкриття Пам’ятного знака постраждалим від Чорнобильської катастрофи 26 квітня 1986 року.