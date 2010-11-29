Начальник торгового порту вимагав мільйонний хабар

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у місті Севастополь під час одержання хабара у 150 тисяч доларів затримали одного з керівників державного підприємства «Севастопольський морський торговий порт».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, встановлено, що чиновник вимагав та отримав від представника комерційної структури хабар за нерозірвання договору між портом і вказаною структурою щодо пайової участі у реконструкції інфраструктури порту.

За даним фактом прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.