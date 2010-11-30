Цистерни з ракетним окислювачем готові вирушити з Львівщини до Росії

На Львівщині поблизу райцентру Радехів завантажено та підготовлено до відправлення за межі України ще 215 тонн компоненту рідкого ракетного пального типу “меланж”.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України.

За словами начальника відділу утилізації компонентів ракетного пального Департаменту утилізації компонентів ракетного пального та ракет і боєприпасів Міноборони Олександра НІЛОВА, вивезення окислювача ракетного палива з території Львівщини стало можливим завдяки підписанню додаткової угоди проекту Україна - ОБСЄ стосовно утилізації запасів меланжу.

“Відповідно до цього міжнародного контракту, планується утилізувати майже 3 тис. тонн меланжу, що зберігається поблизу Радехова ще з 1960-х років”, - повідомив він.

За процесом завантаження токсичної речовини до спеціальних залізничних цистерн спостерігали представники Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Російської Федерації, Головного контрольного управління при Президентові України, Міністерства оборони України, Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, місцевих органів влади та контролюючих екологічних служб. Основна увага була приділена безпечності виконання робіт із перекачування меланжу до п’яти залізничних цистерн, дотриманню протипожежних заходів та екологічних вимог.

Проектний менеджер Секретаріату ОБСЄ з утилізації меланжу Метью ГЕЕРТСЕН зазначив, що моніторинг усіх стадій завантаження, відправки, прийому та переробки цієї хімічної речовини з боку експертів ОБСЄ, екологічних служб буде постійним.

За його словами, окрім постійних країн-донорів – Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Чехії, Польщі, Іспанії та Німеччини, що фінансово забезпечували вивезення меланжу з Вінниччини та Івано-Франківщини, до реалізації проекту на Львівщині долучилися також США та Угорщина.

М.ГЕЕРТСЕН відзначив високу професійну підготовку та рівень компетентності військовослужбовців відділу зберігання ракетного пального військової частини, якою командує підполковник Олександр ЯТЛУК.

“Процес перекачування меланжу із резервуарів для зберігання до спеціальних залізничних цистерн відбувся належним чином, згідно з відпрацьованим алгоритмом дій особового складу військової частини”, – сказав у свою чергу О.ЯТЛУК.

Після його транспортування за межі України на російських підприємствах, що стали переможцями відкритого міжнародного тендеру, здійснюватимуть переробку компоненту ракетного пального у продукти суто цивільного призначення.

Завершити процес вивезення компонента рідкого ракетного пального із Радехова планується у першій половині 2011 року.

*** За даними Міноборони, на сьогодні у ЗСУ знаходиться близько 13 тис. тонн компонентів рідкого ракетного пального. Спільний проект Україна - ОБСЄ стосовно утилізації запасів меланжу передбачає утилізацію повністю всіх запасів компонентів ракетного пального на території нашої держави.

У листопаді минулого року було розпочато практичну фазу реалізації проекту у рамках виконання контракту між Міністерством оборони України, ОБСЄ та російським консорціумом у складі трьох компаній (науково-виробнича фірма ЗАТ “Техноазот”, федеральні казенні підприємствами “Завод ім. Я.Свердлова” та “Бійський олеумний завод”), що стали переможцями відкритого міжнародного тендеру з утилізації запасів меланжу в Україні.

Протягом 2009-2010 років з військових складів зберігання на Вінниччині та Івано-Франківщині вже вивезено для подальшої переробки 2 тис. 740 тонн ракетного пального. У липні цього року розпочато перший цикл, коли із Радехова було відправлено 8 спеціальних залізничних цистерн із 400 тоннами цієї хімічної речовини.