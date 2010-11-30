Маршалок польського Сенату похвалив Азарова: Україна собі вже допомогла

Україна почала набагато швидше рухатися шляхом євроінтеграції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прем`єр-міністра України, про це маршалок Сенату Польщі (верхньої палати парламенту) Богдан БОРУСЕВИЧ заявив під час зустрічі з главою уряду України Миколою АЗАРОВИМ.

«У нас, у поляків, є таке прислів`я – допоможи собі сам і пан Бог тобі допоможе. Очевидно, що ви собі вже допомогли, це видно із поліпшеного ставлення до України в переговорах. Ви їх ведете дуже успішно», - процитували в прес-службі слова Б.БОРУСЕВИЧА.

Він учергове наголосив, що Польща завжди підтримуватиме Україну на шляху євроінтеграції.

При цьому Б.БОРУСЕВИЧ відзначив, що в 2011 році для України складеться унікальна ситуація, коли в Європейському Союзі головуватимуть дві країни, – Угорщина і Польща – які є прихильниками євроінтеграції України.

Водночас, Б.БОРУСЕВИЧ висловив побажання, аби угода між Україною і ЄС про асоціацію була підписана під час головування Польщі в ЄС.

Маршалок Сенату також відзначив, що Польща підтримує укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС і безвізовий режим.