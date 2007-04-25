Податкова адміністрація не повинна тлумачити норми законодавства

Тлумачити норми податкового законодавства має тільки Міністерство фінансів, вважає перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Ми довго про це говорили, але ніяк не вдається подолати певний консерватизм нашого законодавця і, в першу чергу, урядової сторони. Йдеться про надання роз`яснень щодо податкового законодавства. На нашу думку, оскільки Міністерство фінансів сьогодні очолює роботу з підготовки Податкового кодексу, оскільки саме за Мінфіном, відповідно до Положення про Міністерство фінансів, закріплене забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової і митної політики, воно і має давати ці роз`яснення», - сказав він.

«У нас же в Кодексі знову роз`яснення дає Державна податкова адміністрація. Я впевнений у тому, що поєднання в одній особі того, хто збирає податки, і того, хто дає роз`яснення, призведе до виникнення великої кількості проблем у відносинах платників податків і ДПАУ», - вважає О.ШЛАПАК.

Він вважає, що ДПАУ має передати право цих роз`яснень Міністерству фінансів за узгодженням з Верховною Радою. «Така норма існувала і існує на сьогодні, коли йдеться про форму податкової декларації, вона узгоджується з Комітетом ВР, і ми вважаємо це правильно, оскільки це основний документ. При цьому на сьогоднішній день в новій редакції Кодексу ця норма виключається, і замінюється на право ДПАУ самостійно встановлювати форму податкової декларації», - сказав О.ШЛАПАК.