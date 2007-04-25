Богатирьова, Кириленко і Симоненко підсумували сьогоднішні переговори

Представники коаліції, опозиції, Кабінету міністрів і Секретаріату Президента завтра продовжать консультації щодо виходу з політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після другого раунду консультацій повідомила координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА.

За її словами, час консультацій на завтра ще не визначено.

Р.БОГАТИРЬОВА також зазначила, що поки учасники консультацій не досягли жодної конкретної домовленості. За її словами, проблема полягає в тому, що «існує дуже багато поглядів на вихід з кризи». При цьому кожна із сторін наводить дуже багато аргументів на користь своєї позиції.

У свою чергу, лідер партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО зауважив, що представники опозиції продовжують наполягати на необхідності проведення дострокових виборів до парламенту.

Він зазначив, що позиція коаліції полягає в тому, що вихід з кризи можливий після рішення Конституційного Суду.

В той же час, за його словами, коаліціанти не погоджуються з проведенням дострокових виборів до ВР.

В.КИРИЛЕНКО також наголосив, що переговори триватимуть. «Об’єднана опозиція не втрачає надії, що вони закінчаться результативно», - сказав він.

У свою чергу, лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО розкритикував пропозиції Президента України щодо виходу з політичної кризи, які під час консультацій відстоювали представники Секретаріату Президента. "Пропозиції є, але в них немає змістовної частини", - сказав він.

П.СИМОНЕНКО також підкреслив, що завтра до початку консультацій відбудеться зустріч співкоординаторів робочої групи - заступника глави Секретаріату Президента Івана ВАСЮНИКА та першого віце-прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА. За його словами, вони обговорять пропозиції, які наближають позиції усіх сторін конфлікту. Після цього, сказав П.СИМОНЕНКО, відбудеться зустріч усіх представників робочої групи.