Третина покупців квартир у Києві шукають двокімнатну

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва в листопаді ц.р. знизилася на 1,79%, порівняно з жовтнем ц.р. – до 2189 дол./кв.м, йдеться в огляді ринку мережі агентств нерухомості Real Druzi, переданому агентству УНІАН.

Згідно з оглядом, за останні 6 місяців цей показник знизився на 7%.

Зокрема, вартість житла в економ-класі в листопаді продовжила плавне зниження, а ціни пропозицій у бизнес- і преміум-класах були стабільними.

За даними мережі агентств, найбільший попит у листопаді мали квартири в цінових діапазонах 50-75 тис. дол. (22% звернень, у жовтні – 24%) і 75-100 тис. дол. (21% звернень, у жовтні – 20%). Третє місце зайняли квартири в ціновому діапазоні 100-150 тис. дол. (19% звернень, як і в жовтні). Квартири вартістю до 50 тис. дол. цікавили 10% клієнтів компанії (у жовтні – 13%), а квартири вартістю понад 150 тис. дол. - 28% клієнтів компанії (у жовтні - 25%).

У листопаді частка клієнтів, які бажали придбати двокімнатні квартири, становила 33% (у жовтні цей показник становив 34%). Заявки на однокімнатні квартири становили 31% від загальної кількості (у жовтні – 33%), на трикімнатні - 28% (у жовтні – 25%). При цьому площами, які викликали найбільшу цікавість, були 41-50 кв. м (20%) і 51-60 кв. м (14%). Цікавість до квартир площею понад 100 кв. м у жовтні збільшилася на 7%, порівняно з жовтнем і становила 13% заявок.

За оцінками фахівців компанії, активність ринку в першій половині грудня збільшиться, порівняно з листопадом, але вже в третій декаді місяця активність, скоріш за все, піде на спад.

Експерти мережі агентств вважають, що в грудні ціни пропозиції в економ-сегменті продовжать плавно знижуватися, а в інших сегментах будуть стабільними.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість пропозиції житла на вторинному ринку Києва в жовтні цього року знизилася на 1,81%, порівняно з вереснем ц.р. – до 2 229 дол./кв. м.