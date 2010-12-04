У Киеві прорвало водогін: вода ллється в підземний торгівельний центр
10:50, 04 грудня 2010Суспільство
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13 будинків залишилися без води
У Києві через порив магістрального водопроводу без водопостачання залишились 13 житлових будинків по вул. В.Васильківська, частково підтоплено ТК „Метроград” та перехід станції метро „Льва Толстого”.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Порив магістрального водопроводу (діаметр 500 мм) стався сьогодні о 01.45 в Голосіївському районі столиці на перетині вулиць В.Васильківська та Л.Толстого.
На місці події працює 3 аварійно-відновлювальні бригади КП „Київводоканал” та відділення МНС.
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