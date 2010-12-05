На ринках Севастополя створено 20 громадських приймалень УМВС

На ринках Севастополя створено 20 громадських приймалень Управління МВС.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС у Севастополі.

За твердженням представників керівництва севастопольської міліції, представники малого бізнесу позитивно сприйняли нововведення МВС України. Як вважають підприємці, такі громадські приймальні допоможуть оперативному реагуванню на факти правопорушення, злочину щодо не тільки підприємців, а й самих відвідувачів ринку.

Заступник начальника Ленінського районного відділу - начальник міліції громадської безпеки Борис ЗАХАРЧУК розповів журналістам під час відкриття такої приймальні на найбільшому в місті ринку - «Ринок 5-го км», що до функцій даних громадських приймалень належить не лише прийом заяв від підприємців про порушення їх прав чи корупційних діянь щодо них з боку чиновників чи контролюючих органів, а й профілактика.

За його словами, кожна заява розглядатиметься в десятиденний термін, або буде передано за підслідністю.