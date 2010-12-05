Цієї ночі в Україні похолодає до 22° морозу

6 грудня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Лише вдень на крайньому заході місцями пройде невеликий мокрий сніг з переходом в дощ. На дорогах більшої частини території країни подекуди ожеледиця.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень на заході місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі у північних та центральних областях 17-12° морозу (на півночі Лівобережжя при проясненнях до 20-22°), на решті території 11-6°, у східній частині, в Криму, Приазов`ї, та на Закарпатті 6-1° морозу, на півдні Криму до 5° тепла; вдень в Україні 0-5° морозу, у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті 6-1° тепла (в Криму до 9°).

У Києві та області, - без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 17-12°, вдень 0-5° морозу. У м. Києві температура вночі 14-12°, вдень 4-2° морозу.