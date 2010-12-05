Охорона приватної дачі завдала вогепального поранення злодію

У місті Гола Пристань на Херсонщині охоронці під час затримання поранили зловмисника, який намагався проникнути до приватної дачі.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах області, в суботу, 4 грудня, до хірургічного відділення Голопристанської районної лікарні з вогнепальним пораненням передпліччя було доставлено чоловіка.

Як з’ясувалося, чоловік намагався незаконно проникнути до приватної дачі, але будівля була обладнана системою охоронної сигналізації. В момент, коли з’явилися охоронці, злодій намагався втекти. Під час затримання й було поранено зловмисника.

Наразі затриманий перебуває в районній лікарні під наглядом працівників міліції. Жодної загрози його життю немає. Триває слідство щодо всіх обставин інциденту.