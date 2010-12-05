На Житомирщині до реанімації потрапили четверо хворих на грип.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласному центрі здоров’я Житомирської облдержадміністрації.

Уточнюється, що за даними обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, станом на 1 грудня 2010 року у Житомирській області зареєстровано 7170 осіб, які захворіли грип та гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) та їх ускладнення (пневмонії тощо). Серед захворілих 1659 дорослих (у тому числі 16 вагітних і породіль) та 5511 дітей до 18 років. Госпіталізовано 490 хворих, з них 63 дорослих (у тому числі 8 вагітних і породіль), та 427 дітей до 18 років.

Епідпоріг у цілому по Житомирській області не перевищено, хоча спостерігається подальше зростання захворюваності населення на грип та ГРЗ. Зареєстровано перевищення епідпорогу у 8-ми районах області: Баранівському, Володарсько-Волинському, Коростишівському, Любарському, Малинському, Романівському, Черняхівському, Чуднівському та в м. Коростені.