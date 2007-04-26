Конституційний Суд не відступить

Конституційний Суд України продовжить розгляд подання 53 депутатів щодо конституційності указу Президента про розпуск парламенту завтра, 27 квітня. Про це повідомляє “5 канал” з посиланням на прес-службу КС.

Засідання відбудеться в закритому режимі.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня В.ЮЩЕНКО скасував свій указ про розпуск Верховної Ради від 2 квітня і призначив позачергові вибори на 24 червня.