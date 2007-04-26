Конституційний Суд не відступить
19:39, 26 квітня 2007Суспільство
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Засідання відбудеться в закритому режимі
Конституційний Суд України продовжить розгляд подання 53 депутатів щодо конституційності указу Президента про розпуск парламенту завтра, 27 квітня. Про це повідомляє “5 канал” з посиланням на прес-службу КС.
Засідання відбудеться в закритому режимі.
Як повідомляв УНІАН, 26 квітня В.ЮЩЕНКО скасував свій указ про розпуск Верховної Ради від 2 квітня і призначив позачергові вибори на 24 червня.
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