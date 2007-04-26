Жовтяк: йдеться про 12 тисяч гектарів землі

Голова Київської міської організації Української народної партії Євген ЖОВТЯК переконаний, що Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про поновлення та одночасне звільнення його з посади голови Київської обласної державної адміністрації є нічим іншим, як демонстрацією абсолютної безграмотності юристів Секретаріату Президента.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

При цьому Є.ЖОВТЯК не виключає подання позову про захист честі, гідності та ділової репутації як реакцію на мотивацію його звільнення, вказану в Указі, – нібито порушення Є.ЖОВТЯКОМ законів України.

«Для того, аби виконати рішення суду про моє відновлення на посаді голови Київської облдержадміністрації, необхідно було спочатку звільнити того, хто був призначений на це місце», - так прокоментував сьогоднішній Указ Президента № 358/2007 Є.ЖОВТЯК.

Голова Київської міської організації УНП переконаний, що цей «указ демонструє абсолютну юридичну безграмотність юристів Секретаріату Президента, або свідомий намір підставити главу держави».

Коментуючи наведені ЗМІ слова заступника голови Секретаріату Президента Ігоря ПУКШИНА про "неодноразові випадки видання незаконних розпоряджень із земельних питань, які були скасовані у судовому порядку" як мотив звільнення, Є.ЖОВТЯК сказав, що «очевидно, юристи Секретаріату Президента зрозуміли все з точністю до навпаки, і йдеться про роботу з повернення у державну власність 12 тисяч гектарів землі, що були виділені незаконно до мого призначення на посаду". "Розпорядженнями адміністрацій при мені ці рішення були скасовані. Жодну справу в суді обласна державна адміністрація при моєму керівництві не програла. Якщо нове керівництво області не відстоювало у суді інтереси держави, це вже питання до нього", - додав Є.ЖОВТЯК.

Він не виключив, що буде позиватися про захист честі, гідності та ділової репутації, оскільки «жодного рішення суду і жодного документу, який доводить, що громадяни Є.ЖОВТЯК порушив законодавство України, немає».

"Звільнення Є. ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної адміністрації після поновлення можливе тільки за умови вчинення ним винних дій вже після поновлення, бо у відповідності до приписів ст. 148 Кодексу законів про працю України, дисциплінарне стягнення (а саме так слід розуміти звільнення за порушення законів України), не може бути накладено пізніше 6-ти місяців з дня вчинення проступку. З дня первісного звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади пройшло 11 місяців і два дні, без урахування часу перебування його на лікарняному, що передувало попередньому звільненню", - коментує правовий аспект "повторного звільнення" адвокат Є.ЖОВТЯКА Сергій БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким поновив Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації й одразу ж звільнив.

Як зазначається в указі, “у зв`язку з постановою колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 13 березня 2007 року (звільнення позивача з публічної служби здійснено без зазначення правових підстав) поновити ЖОВТЯКА Євгена Дмитровича на посаді голови Київської обласної державної адміністрації”.

Водночас, “з урахуванням зазначеної постанови (щодо обгрунтування існуючих правових підстав припинення публічної служби) та керуючись пунктом 1 частини першої статті 9 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Президент звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської ОДА “за порушення ним законів України”.