Футбольні фанати перекрили проспект у Москві, протестуючи проти вбивства

Футбольні фанати, протестуючи через убивство одного з уболівальників перекрили Ленінградський проспект у Москві. Від 500 до тисячі з них пройшли із запаленими файерами. До місця події прибули бійці ОМОН. Рух на проспекті був повністю перекритий близько півгодини.

Ніхто з футбольних уболівальників, що влаштували акцію біля будинку прокуратури, а потім перекрили рух, не був затриманий, заявили в управлінні інформації і громадських зв`язків ГУВС Москви.

Обурення фанатів викликало вбивство члена руху уболівальників "Фратрія" Єгора Свиридова в ніч на понеділок в результаті бійки.

Представник Слідчого комітету розповів РІА "Новости", що бійка сталася на автобусній зупинці. У ній брали участь дві групи молодих людей – більше десяти осіб, зокрема чотири уродженці Дагестану, уродженець Кабардино-Балкарії і житель Чечні.

За даними слідства, під час бійки уродженець Кабардино-Балкарії вистрелив у Свиридова з травматичного пістолета. Той одержав чотири вогнепальні поранення, з них одне в голову. В результаті молодик помер на місці.

Підозрюваний у вбивстві затриманий, порушено кримінальну справу.