У Краматорську 15-річного хлопця загризла зграя бродячих собак?

У Краматорську Донецької області виявлені останки підлітка, зниклого 4 місяці тому, пише місцева газета «Восточный проект».

Згідно з повідомленням, 6 грудня в Краматорський міськвідділ міліції звернувся чоловік, який виявив поблизу водоймища за селищем Ясногорка обгризені людські кістки.

Працівники міліції, що прибули на місце знахідки, встановили по одягу і мобільному телефону, що останки належать 15-річному місцевому підлітку. Він зник ще 5 серпня 2010 року, коли пішов з дому. Встановити обставини смерті підлітка зараз практично неможливо, оскільки собаки залишили від тіла самі кістки. Висувається версія, що на нього напала зграя бродячих собак, пише газета.