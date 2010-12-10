Безперервна бізнес-освіта має починатися з п'ятирічного віку

Управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, а також творчі педагогічні колективи області виступають з ініціативою впровадження в курс шкільної освіти нової регіональної цільової програми «Безперервна бізнес-освіта школярів Донецької області».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні наголошується, що метою Програми є розвиток у Донецькій області ефективної системи безперервної бізнес-освіти школярів і успішна інтеграція випускників у суспільство в умовах соціальних та інформаційних навантажень, що дедалі зростають.

Програма передбачає навчання дітей з 5 до 17 років і спрямована на формування бізнес-знань, розвиток активної, самостійної, ініціативної особи, яка може легко пристосуватися до змінних умов життя, швидко вчитися і бачити перспективні напрямки для самореалізації в бізнес-середовищі.