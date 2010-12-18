Уряд схвалив проект угоди з Ізраїлем

Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди між урядом України та урядом Держави Ізраїль про взаємне сприяння та захист інвестицій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономіки, відповідне розпорядження було прийнято на засіданні Кабміну 15 грудня.

Як зазначили у прес-службі, проект підготовлено за ініціативи Ізраїльської Сторони на заміну чинної Угоди між урядом України та урядом Держави Ізраїль про заохочення та взаємний захист інвестицій від 16 червня 1994 року, яка не відповідає потребам сучасності.

Проектом оновленої угоди передбачається, зокрема, більш детальне визначення понять “інвестор” та “територія”, передбачено визначення вільно використовуваної валюти. Уточнено також порядок здійснення переказів та повернення інвестиції, вирішення інвестиційних спорів між Договірною Стороною та інвестором.

Крім того ,проектом передбачено застереження щодо не поширення положень цієї угоди на операції з надання або одержання інвесторами кожної Договірної Сторони будь-яких кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги.