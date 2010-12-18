Янукович: злочинність стає більш завуальованою і професійною

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв працівникам МВС, що органи державної влади приділятимуть більше уваги технічному переоснащенню міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора в Києві, виступаючи перед керівним та особовим складом МВС України з нагоди Дня міліції, який відзначатиметься 20 грудня.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, нині організована злочинність в Україні стає більш завуальованою і професійною, вона, як правило, високотехнічно оснащена, має власну розвідку і контррозвідку.

«З огляду на це і не дивлячись на складні економічні умови, держава буде знаходити можливості переозброєння технічного арсеналу органів внутрішніх справ, але перше, що повинні протипоставити працівники міліції - це свій власний професіоналізм і чесне виконання своїх службових обов’язків», - сказав Президент.

Також В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що, незважаючи на чималі труднощі, з якими стикається міліція, сьогодні відчувається стала тенденція зменшення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема, вбивств, нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Тим не менше, боротьба щодо викорінення організованих злочинних груп має тривати, додав він.

«Ми не можемо допустити, щоб на труднощах українського народу збагачувалися шахраї», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, звернувши увагу присутніх у залі на приділення більшої уваги розкриттю злочинів в економічній сфері, оскільки, за його словами, злочинці намагаються монополізувати не лише окремі економічні галузі, але й проникнути до владних структур.

Водночас, зазначив Президент, не менш важливою проблемою, яку треба вирішувати міліції, є гральний бізнес, який, незважаючи на заборону, почав розвиватися під виглядом інтернет-клубів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, ще одним напрямком роботи міліції повинна стати профілактика пияцтва, оскільки значна частина злочинів скоюється у стані алкогольного сп’яніння.

Президент вкотре звернув увагу працівників міліції на боротьбу з наркоманією, яка, на його переконання, сьогодні сягає таких масштабів, що становить загрозу для національної безпеки.

Глава держави вручив працівникам міліції високі державні нагороди.

На урочистості за участю В.ЯНУКОВИЧА були запрошені усі колишні міністри внутрішніх справ України, які керували МВС впродовж останнього десятиліття - Юрій СМИРНОВ, Микола БІЛОКОНЬ, Василь ЦУШКО. Юрія ЛУЦЕНКА у залі не було.