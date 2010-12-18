На Тернопільщині чоловік поранив ножем п’ятьох неповнолітніх

У Тернопільській області п’ятеро неповнолітніх хлопців отримали ножові поранення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, інцидент стався у селі Колодіївка Підволочиського району.

За даними правоохоронців, вночі до компанії підлітків під’їхав автомобіль, водій якого почав кликати одну з неповнолітніх дівчат. Потім він вийшов з автомобіля і спробував заштовхати її у салон силою. Коли хлопці заступилися за дівчину, на допомогу водієві вибіг пасажир автомобіля. Під час бійки 37-річний водій дістав ножа і почав завдавати удари 16-18-річним хлопцям у шию та груди.

Троє поранених хлопців на даний час перебувають у медичних закладах Тернополя, одного прооперували у Львові.

Двох підозрюваних затримали. Чоловіки пояснили, що були напідпитку і шукали жіночої компанії, а побачивши знайому дівчину, вирішили забрати її з собою. Триває слідство.