Ветерани нагадали Путіну про мільйони українських жертв

Говорити сьогодні про те, що Росія і без України виграла б Велику Вітчизняну війну – означає образити пам’ять загиблих.

Про це йдеться у відкритому листі голови Української спілки ветеранів Афганістану генерала, заступника голови Міжнародного об`єднання «Бойове братство без кордонів» Сергія ЧЕРВОНОПИСЬКОГО, голови Міжнародного українського союзу учасників війни генерала Володимира ВОРОНОВА та голови Української спілки в`язнів-жертв нацизму Маркіяна ДЕМИДОВА у відповідь на заяву глави уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА.

«Говорити сьогодні про те, що Росія і без України виграла б Велику Вітчизняну війну – означає образити пам’ять загиблих», - наголошують українські ветерани у переданому УНІАН листі.

Як зазначають автори, «ми далекі від думки, що цього хотів В.ПУТІН… Мабуть, ці слова злетіли з вуст керівника сусідньої братньої держави без наміру завдати болю нам, ветеранам, без наміру принизити або образити дружню Україну…».

Вони нагадали про величезну жертовність України, яка послала на фронти для боротьби з фашистами більш як 6 млн. солдат і офіцерів, половина з них загинули. Також стали жертвами фашизму чотири млн мирних громадян України. Більш як 280 тис. українців брали участь у партизанському підпіллі. З 15 фронтів, що діяли під час війни, більше половини були очолені маршалами та генералами, українцями за походженням. Серед них: командуючі фронтами Йосип Апанасенко, Михайло Кирпонос, Семен Тимошенко, Андрій Єременко, Федір Костенко, Іван Черняховський, Родіон Малиновський, Яків Черевиченко. Герой Радянського Союзу, командир 756-го стрілецького полку, українець Федір Зінченко був першим комендантом рейхстагу. Українець – генерал-лейтенант Кузьма Дерев’янко від імені Радянського Союзу підписав акт капітуляції фашистської Німеччини.

У роки війни 11,5 тис. радянських воїнів були удостоєні звання Герой Радянського Союзу, з них – 2069 українців (кожний п’ятий). Із 104 двічі Героїв Радянського Союзу – 29 українців (кожний третій).

Серед трьох Героїв Радянського Союзу, тричі удостоєних цього звання, є наш співвітчизник Іван Кожедуб. І цей список можна продовжувати, наголошується у відкритому листі українських ветеранів.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня під час спілкування з росіянами в прямому ефірі В.ПУТІН заявив, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якби Україна не входила до складу Радянського Союзу.

«Тепер з приводу наших відносин з Україною. Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно перемогли б, тому що ми - країна переможців», - заявив В.ПУТІН, відповідаючи на питання одного з росіян.

За його словами, статистика часів Другої світової війни свідчить, що найбільших втрат зазнала саме РРФСР – більше 70%. «Це означає, що війна виграна, не хочу нікого кривдити, за рахунок індустріальних ресурсів РФ. Це історичний факт, це все у документах», - сказав він.

За словами В.ПУТІНА, це зовсім не зменшує значення у спільній перемозі республік колишнього Радянського Союзу.