На Закарпатті рятувальники відвели воду з усіх підтоплених будинків
11:14, 19 грудня 2010Суспільство
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Станом на сьогоднішній ранок у 12 районах Закарпатської області, які були підтоплені тало-дощовим паводком, ситуація стабільна і контрольована.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, комунальними службами області та підрозділами МНС відведено воду з усіх житлових будинків, підвалів, дворогосподарств та присадибних ділянок.
Залишаються підтопленими 35 га сільськогосподарських угідь та 99 криниць.
До аварійно-відновлювальних робіт залучено 148 осіб та 22 одиниці техніки.
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