На Закарпатті рятувальники відвели воду з усіх підтоплених будинків

Станом на сьогоднішній ранок у 12 районах Закарпатської області, які були підтоплені тало-дощовим паводком, ситуація стабільна і контрольована.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, комунальними службами області та підрозділами МНС відведено воду з усіх житлових будинків, підвалів, дворогосподарств та присадибних ділянок.

Залишаються підтопленими 35 га сільськогосподарських угідь та 99 криниць.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено 148 осіб та 22 одиниці техніки.