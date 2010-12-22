Завершено слідство проти футболіста, який збив матір з двома дітьми

У Севастополі завершено досудове слідство у резонансній кримінальній справі проти футболіста Владислава ПІСКУНА, який збив на смерть 26-річну жінку і двох її дочок.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі прокуратури міста, відповідно до статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України, обвинувачений і постраждалий (чоловік і батько загиблих) ознайомлені з матеріалами кримінальної справи в повному об`ємі.

В.ПІСКУН звинувачується за ст. 286 ч.3 Кримінального кодексу України (ДТП, що призвело до загибелі кількох осіб).

За інформацією прес-служби, найближчим часом справа надійде до прокуратури міста для затвердження обвинувального висновку і напрямлення до суду.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада футболіст клубу «Севастополь» В.ПІСКУН, що знаходився за кермом автомобіля «БМВ», збив на смерть 26-річну жінку з двома дітьми (2 і 5 років). Крім того, в результаті цього ДТП в лікарні від отриманих травм померла пасажирка «БМВ».