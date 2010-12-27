Гроші, нібито виділені Кабміном, донецьким шахтобудівникам не дійшли

Донецькі шахтобудівники вимагають від міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія БОЙКА розібратися, чому не надходять кошти на зарплату трудящим шахтобудівного комплексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України, про це йдеться в телеграмі, яку направив міністру Ю.БОЙКУ голова Донецької шахтобудівної територіальної організації Укрвуглепрофспілки Володимир ЛАЩЕНКО на доручення трудових колективів шахтобудівників області.

«Насилу нам вдалося вибити в Кабміні бюджетні кошти на заробітну плату працівникам шахтобудівних підприємств Донецької області у розмірі 17,8 млн. грн. Ми зверталися по допомогу до голови Профспілки вугільників Віктора ТУРМАНОВА, - пояснює суть проблеми В.ЛАЩЕНКО. – А зараз, коли одержано принципову згоду уряду і у нас з`явилася надія напередодні Нового року на виплату заробленого людям, з`ясовуємо, що Мінфін блокує надходження коштів». За словами профспілкового лідера, сьогодні надходження обіцяних грошей блокується «у всіх казначействах, починаючи з Києва», посилаючись на те, що «досі немає розпорядження Міністерства фінансів на необхідні перекази».

Шахтобудівники вкрай обурені ситуацією, що створилася, про що і заявляють в телеграмі Ю.БОЙКУ.

Вони також зазначають, що крім «вибитих» в Кабміні бюджетних коштів, які так і не надійшли на підприємства, перед шахтобудівниками постійно зростають борги за прямими договорами. Тобто трудящі комплексу виконали певний обсяг робіт на шахтах, а розрахунок за них так і не наступив. Тільки по Донецькій області за прямими договорами шахтобудівникам заборгували близько 8 млн. грн. Із них близько 2 млн. боргу у Донецької вугільної енергетичної компанії (ДВЕК), практично 1 млн. грн. - у ДП «Селидіввугілля», понад 600 тис. грн. не заплатило ДП «Орджонікідзевугілля», ще більше 3 млн. грн. заборгувала шахта «Південнодонбасівська №1», 440 тис. грн. не «віддає» шахта «Краснолиманська».

«На фоні хронічного бюджетного недофінансування така сума боргу за прямими договорами ставить шахтобудівників на межу виживання. Немає можливості виплатити заробітну плату трудящим, здійснити необхідні відрахування до Пенсійного фонду та інших фондів соцстраху», - заявляє В.ЛАЩЕНКО.

У ПРВПі констатують, що станом на 23 грудня 2010 року в організаціях шахтобудівного комплексу України заборгованість із заробітної плати безпосередньо перед працівниками становила 14,5 млн. грн. Крім того, 26,8 млн. грн. не перераховано підприємствами до Пенсійного фонду і фондів соцстраху.

Шахтобудівники нагадали, що екс-голова Мінвуглепрому Юрій ЯЩЕНКО неодноразово обіцяв розв`язати фінансові проблеми шахтобудівного комплексу, «але далі порожніх обіцянок справа не рушила».

«Працівники комплексу дуже сподіваються, що міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО все ж таки почує «крик душі» шахтобудівників», - говориться в повідомленні.