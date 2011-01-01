Вибухом пам'ятника Сталіну контузило охоронця обкому КПУ

У Запоріжжі в результаті вибуху пам`ятника Сталіну дістав контузію охоронець будівлі обкому КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції народний депутат України Олексій БАБУРІН (КПУ).

"Невідомий проник на територію обкому і накинув на пам`ятник І.Сталіну сумку з вибухівкою, при цьому підпаливши бікфордів шнур. Все це помітив охоронець, який викликав ДСО (з ними у нас укладено договір про охорону) і вибіг на вулицю для переслідування злочинця. У момент, коли він вийшов до хвіртки, вже під`їхала машина ДСО і одразу пролунав вибух. Охоронець дістав легку контузію", - сказав депутат.

За словами О.БАБУРІНА, вибух був такої потужності, що вилетіли шибки не лише на фасаді будівлі, а і з її протилежного боку.

"Очевидно, вибухівка була начинена металевими предметами. Охоронця обкому врятувало те, що у момент вибуху він перебував на вулиці, а не в кімнаті охорони. При її огляді можна переконатися, що всю кімнату зрешетили осколки й елементи ураження. Окрім того, якби у момент вибуху біля будівлі були перехожі, то вони б також дістали поранення, оскільки осколки розлетілися на декілька десятків метрів", - стверджує О.БАБУРІН.

Народний депутат відзначив, що розцінює подію як "терористичний акт", "виклик Компартії і суспільству", а також "сигнал про те, що фашистські елементи піднімають голову і це набуває масового характеру по всій Україні".

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі в новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, в результаті якого було повністю зруйновано пам`ятник Й.Сталіну.

Вибухом також вибило шибки в будівлі обкому і дещо пошкоджено саму будівлю.

Міліція порушила кримінальну справу, кваліфікувавши дії зловмисників як «умисне знищення майна шляхом підпалу, вибуху чи в інший загальний небезпечний спосіб» (ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України).

Всеукраїнське об`єднання "Свобода" заявило про затримання 1 січня голови й заступника голови своєї Запорізької обласної організації за підозрою у знищенні шляхом вибуху пам`ятника Сталіну в Запоріжжі.

Це все другий за останні 5 днів “замах” на пам`ятник Сталіну: 28 грудня невідомі зловмисники пошкодили погруддя Сталіна, відрізавши йому голову.

Довідка УНІАН. КПУ відкрила пам`ятник Йосифу Сталіну в Жовтневому районі міста Запоріжжя 5 травня 2010 року.