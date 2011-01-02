Ціни на афганський опій зросли втричі

Влада Афганістану заявляє, що ціна на опій піднялася майже втричі порівняно з минулим роком. Це викликає побоювання чиновників, що тепер боротися з незаконними посівами і переконувати фермерів вирощувати легальні культури стане ще складніше, повідомляє Бі-бі-сі.

Ціни підскочили після того, як інфекція знищила багато посівів.

Заступник міністра Афганістану по боротьбі з наркотиками Мухаммед Ібрагим Азхар стверджує, що для 1,7 мільйонів жителів країни досі основним джерелом доходу є вирощування і продаж маку.

Майже 90% світового опію, основного компоненту героїну, приходить з Афганістану.